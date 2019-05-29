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Овощи приносят больше пользы мужчинам, чем женщинам

Овощи, как показало исследование, более полезны для мужчин, нежели для женщин. Эти продукты защищают представителей сильного пола от ожирения и проблем с сердцем и сосудами.
Овощи приносят больше пользы мужчинам, чем женщинам

Кроме того, употребление зеленых листовых овощей, яблок, груш предотвращает развитие у мужчин диабета II типа и некоторых видов рака. Растительная диета положительно влияет на уровень глюкозы в крови, что помогает контролировать аппетит и поддерживать вес в норме. Пополнить количество белка в организме можно за счет семян тыквы и кунжута, миндаля, чечевицы и кешью.

Рацион питания, основанный на овощах и фруктах, защищает сердечно-сосудистую систему и способствует увеличению продолжительности жизни. Эксперты подчеркивают, что растительная диета для мужчин более полезна, чем для женщин, однако представителям сильного пола не следует забывать о мясе. Рекомендуется употреблять нежирные сорта продукта и в небольших количествах.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:53

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