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Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире

В текущем году Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире. Такой вывод был сделан специалистами Forbes, которые мониторят мировую экономику.

Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире

Сообщается, что Toyota заняла 9 строчку в ТОП-100 самых дорогих брендов во всем мире. Также корпорация стала единственным автомобильным брендом, который попал в ТОП-10 данного рейтинга. Следующая автокомпания расположилась в списке Forbes только через 8 позиций от Toyota. Всего в ТОП-100 попали 11 брендов, представляющих автомобильные компании. Специалисты оценивают доходы Toyota приблизительно в 44,5 миллиарда долларов, а выручка корпорации составляет около 191 миллиарда долларов.

Напомним, в 2018 году в ходе исследования Best Global Brands бренд Toyota получил звание самой дорогой автомарки, а в апреле текущего года корпорация вошла в ТОП-5 лучших корпоративных брендов по версии Best Brands 2019. По данным холдинга «Ромир», в 2017 году Toyota была признана самым любимым брендом автомобилей у жителей России.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:14

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