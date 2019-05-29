QUKITEL готовит к выпуску смартфон с аккумулятором 10 тысяч мАч





Компания QUKITEL анонсировала выход нового смартфона K12, который оборудован аккумуляторной батареей объёмом 10 тысяч мАч. В проведенном тесте телефон показал невероятные данные автономной работы.Известно, что мобильное устройство QUKITEL K12 будет иметь более большой экран, чем предшественник. Однако это не повлияет на время автономной работы благодаря новому чипсету Helio P35 и операционной системе Android 9.0, которая имеет специальные функции энергосбережения.Во время проведения теста на автономную работу телефон показал следующие результаты:• время работы в режиме ожидания с активной SIM-картой составило 31 день;• время работы при просмотре видео на максимальной подсветке и с максимальным уровнем звука составило 14 часов и 30 минут;• время работы при прослушивании музыки на максимальной громкости с выключенным экраном составило 54 часа;• время работы в режиме разговора составило 51 час;• время работы при использовании игровых приложений на максимальной яркости и звуке составило 11 часов.Эти характеристики батареи позволят пользователю даже при активном использовании устройства обойтись без подзарядки на протяжениt целого дня. Кроме этого гаджет поддерживает функцию быстрой зарядки.Телефон имеет следующие технические характеристики: диагональ Full HD+ дисплея составляет 6?3 дюйма, объём оперативной памяти 6 гигабайт, объём внутреннего накопителя 64 гигабайта, а также есть возможность установить флэш-карту объёмом до 128 гигабайт, основная камера имеет разрешение в 16 мегапикселей, фронтальная в 8 мегапикселей.Старт продаж запланирован на начало июня этого года, однако стоимость смартфона QUKITEL K12 пока неизвестна. Специалисты предполагают, что он приобретет популярность у молодого поколения, которое привыкло проводить много времени в социальных сетях.