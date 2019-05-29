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Ученые рассказали о простых и эффективных методах улучшения памяти

Ученые дали рекомендации, как можно улучшить память, не прилагая больших усилий. Они рассказали о простых и эффективных методах, доступных для каждого человека.

Ученые рассказали о простых и эффективных методах улучшения памяти

С ухудшением памяти могут сталкиваться не только пожилые люди. Проблемы с памятью возникают и у более молодых людей. Причиной этого может быть стресс, переутомление на работе, многозадачность и многие другие факторы. По мнению специалистов, улучшить работу головного мозга возможно без применения лекарственных средств. Очень эффективными являются упражнения для мозга, укрепляющие нейронные связи, например, занятия для ассоциативного мышления. Для этого нужно на чистом листе бумаги нарисовать тот или иной символ и думать о конкретном событии, а затем вернуться к рисункам через несколько недель и попытаться вспомнить, с каким событием они ассоциируются.

Специалисты советуют анализировать прошедший день, вспоминая все детали. Данный метод дает возможность не только развивать память, улучшая работу мозга на 30%, но и научиться выявлять ключевые моменты случившихся событий.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00

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