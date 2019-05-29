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Милла Йовович появилась на кинофестивале в Каннах в платье с экстремальным декольте

Милла Йовович появилась на красной дорожке кинофестиваля в Каннах в роскошном платье, покорив присутствующих экстремальным декольте. Актриса продемонстрировала смелый наряд, выбранный для мероприятия на фотографиях в своем Instagram-аккаунте.
Милла Йовович появилась на кинофестивале в Каннах в платье с экстремальным декольте

Знаменитость шествовала по красной дорожке в Каннах в светлом платье, расшитом жемчугом, со шлейфом. «Изюминкой» наряда Йовович оказалось экстремальное декольте, открывающее бюст звезды. Образ 43-летней актрисы дополнили жемчужные серьги и широкий серебристый пояс, подчеркивающий ее тонкую талию. Знаменитость призналась, на мероприятии она «чувствовала себя особенной, ведь красота — в деталях».

Поклонники оценили экстремальный наряд знаменитости и одарили ее множеством комплиментов, отметив, что нужно быть смелой и уверенной в себе женщиной, чтобы решиться надеть такое откровенной платье. Некоторые фолловеры опасались, как бы с Йовович из-за ее костюма не случилась неприятность, и ее грудь полностью не обнажилась на глазах гостей фестиваля.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:20

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