Милла Йовович появилась на кинофестивале в Каннах в платье с экстремальным декольте

Знаменитость шествовала по красной дорожке в Каннах в светлом платье, расшитом жемчугом, со шлейфом. «Изюминкой» наряда Йовович оказалось экстремальное декольте, открывающее бюст звезды. Образ 43-летней актрисы дополнили жемчужные серьги и широкий серебристый пояс, подчеркивающий ее тонкую талию. Знаменитость призналась, на мероприятии она «чувствовала себя особенной, ведь красота — в деталях».Поклонники оценили экстремальный наряд знаменитости и одарили ее множеством комплиментов, отметив, что нужно быть смелой и уверенной в себе женщиной, чтобы решиться надеть такое откровенной платье. Некоторые фолловеры опасались, как бы с Йовович из-за ее костюма не случилась неприятность, и ее грудь полностью не обнажилась на глазах гостей фестиваля.