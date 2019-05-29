АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проблемы с управлением деньгами могут предсказывать деменцию
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Эксперты рассказали об изменениях Skoda Superb для РФ

В планах производителей Skoda обновить модель Superb для России. Эксперты рассказали, каких именно изменений стоит ждать.
Эксперты рассказали об изменениях Skoda Superb для РФ

Skoda Superb выйдет на российский рынок с рядом изменений. Модель будет комплектоваться 2-литровым двигателем мощностью 190 или 220 лошадиных сил, также будет доступна полноприводная 280-сильная модификация. Бюджетная версия будет иметь мотор мощностью 150 л. с. Автомобиль получит роботизированную коробку передач, а покупатель сможет выбрать 6 или 7 ступенчатые версии.

Внешний вид авто тоже претерпит изменения. Специалисты переделали радиаторную решетку, бампер и установили багажник на крышу. Покупателям предложат два цветовых решения на выбор - Crystal Black и Race Blue. Оптику машины заменили на светодиодную. Будет использоваться технология Full LED Matrix. Интересное решение дизайнеры подготовили для противотуманных фар – они смогут проецировать логотип компании.

Приятно порадуют покупателей такие мелочи как органайзер в багажнике, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя при помощи кнопки. Комфорта и безопасности добавит система Side Assist. Она предполагает помощь при парковке, мониторинг слепых зон, удержание машины в полосе движения.

В продажу обновленная Skoda Superb поступит в конце этого года. Цену производители пока не называют.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota признана самым дорогим
Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева
Эксперты рассказали об изменениях Skoda
В Омской области бездомный зарубил
Овощи приносят больше пользы мужчинам,
Аглая Тарасова вместе с Анной
Американский психолог уверен, что
Названы странные правила жизни
Россия увеличивает свое присутствие в
Милла Йовович появилась на
Российские ученые создали фильтр,
Ариана Гранде отменила ближайшие
Ученые рассказали о простых и
Сын известной певицы Натали Анатолий
QUKITEL готовит к выпуску смартфон с
Секс-символ российского кино Александр
Учёные рассказали об опасности для
Молодой певец из Бразилии Габриэль
Специалисты составили список бюджетных
Ксения Бородина и Ольга Орлова
В Ангарске под колесами автобуса погиб
Консоль PlayStation-5 с уникальными
Владимир Путин прибыл в столицу
"Лучше бы я женился на Алле": Гоген
Проблемы с управлением деньгами могут
Несоблюдение режима питания поводить к
Учёные рассказали о важности для
Беременная Саша Артемова устроила
Женщины-руководители склонны к
Музыканты Bon Jovi планируют
Просмотреть все новости