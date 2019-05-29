Эксперты рассказали об изменениях Skoda Superb для РФ





Skoda Superb выйдет на российский рынок с рядом изменений. Модель будет комплектоваться 2-литровым двигателем мощностью 190 или 220 лошадиных сил, также будет доступна полноприводная 280-сильная модификация. Бюджетная версия будет иметь мотор мощностью 150 л. с. Автомобиль получит роботизированную коробку передач, а покупатель сможет выбрать 6 или 7 ступенчатые версии.Внешний вид авто тоже претерпит изменения. Специалисты переделали радиаторную решетку, бампер и установили багажник на крышу. Покупателям предложат два цветовых решения на выбор - Crystal Black и Race Blue. Оптику машины заменили на светодиодную. Будет использоваться технология Full LED Matrix. Интересное решение дизайнеры подготовили для противотуманных фар – они смогут проецировать логотип компании.Приятно порадуют покупателей такие мелочи как органайзер в багажнике, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя при помощи кнопки. Комфорта и безопасности добавит система Side Assist. Она предполагает помощь при парковке, мониторинг слепых зон, удержание машины в полосе движения.В продажу обновленная Skoda Superb поступит в конце этого года. Цену производители пока не называют.