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Ксения Бородина и Ольга Орлова «унизили» моделей на премии «RU.TV»

Телеведущие реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и Ольга Орлова «унизили» моделей на очередном светском мероприятии. Телезнаменитости высказали свое мнение по случаю посещения премии «RU.TV» на своих страницах в соцсети.
Ксения Бородина и Ольга Орлова «унизили» моделей на премии «RU.TV»

Поклонники телестройки «Дом-2» уже давно обратили внимание на то, что Бородина и Орлова очень сдружились. Звезды телешоу то и дело вместе отдыхают, а Ольга и вовсе вошла в круг самых близких приятельниц Ксении, на что вторая не единожды указывала. В прошедшие выходные Орлова и Бородина вместе посетили ежегодную премию «RU.TV», после которой оправились на вечеринку. Ксения не смогла с равнодушием отнестись к тому, что на мероприятие были приглашены не только артисты, ведущие и исполнители, но и модели, поэтому в открытую принялась «глумиться» над их внешним видом. Впрочем, делала это Бородина не в одиночку, а в компании своей новой подруги Ольги Орловой.

Ксения Бородина и Ольга Орлова «унизили» моделей на премии «RU.TV»

Ведущие «Дома-2» то и дело «унижали» моделей за то, что они очень высокие и даже опубликовали свои высказывания в адрес молодых девушек у себя на страницах в Instagram.

Нужно сказать, что модели никак не отреагировали на слова Бородиной и Орловой и продолжили наслаждаться вечеринкой, которую организовал телеканал «RU.TV». Впрочем, подобное поведение Ксении и Ольги вовсе не понравилось их фанатам, которые буквально накинулись на звезд шоу с критикой, пишет Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:08

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