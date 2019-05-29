Ариана Гранде отменила ближайшие концерты из-за проблем со здоровьем

Преданные поклонники Арианы Гранде из Орландо и Тампы лишились возможности присутствовать на выступлении любимой исполнительницы. Как сообщила сама певица, в ночь перед концертом она проснулась с сильной головной болью и тошнотой. В Instagram Stories знаменитость попросила прощения у поклонников и написала, что обязательно загладит свою вину перед ними. Она вернется и даст долгожданный концерт в этих городах, но произойдет это в ноябре. Исполнительница объяснила, куда люди могут обратиться, чтобы уточнить информацию по приобретённым билетам.В конце Ариана Гранде написала, что поклонники могут посетить ее следующий концерт в Орландо и Тампе по уже купленным ими балетам. Исполнительница пообещала фатам рассказывать им все новости из своей жизни. Поклонники с пониманием отнеслись к заявлению певицы.