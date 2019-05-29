"Бесконечное восхищение!": Екатерина Варнава поблагодарила волонтерскую организацию "Лиза Алерт"
Екатерина Варнава выразила благодарность волонтерской организации под названием "Лиза Алерт". В своем аккаунте в Instagram звезда юмористического шоу восхитилась самоотверженностью этих людей.
Знаменитость поинтересовалась у своих подписчиков, насколько люди внимательны к происходящему вокруг и насколько отзывчивы. По словам Екатерины Варнавы, есть люди, чьи моральные ценности и ориентиры помогают "вытаскивать общество в направлении чего-то светлого и настоящего". Речь идет о волонтерах "Лиза Алерт". "Вам бесконечное восхищение!" - обращается к сотрудникам поискового отряда звезда и благодарит за работу.
25 мая, когда отмечается День пропавших детей, отряд открыл в столичном МУЗЕОНе инсталляцию под названием "84". Она посвящена 84 пропавшим в 2018 году детям. По словам звезды шоу "Comedy Woman", до 1 июня на стене у выставки будут появляться 84 силуэта, тех кого ищут и очень ждут.
Поклонники Варнавы благодарны кумиру за эту новость и за то, что привлекает внимание к самым важным вещам. Некоторые оценили образ знаменитости, назвав его "идеальным".
Знаменитость поинтересовалась у своих подписчиков, насколько люди внимательны к происходящему вокруг и насколько отзывчивы. По словам Екатерины Варнавы, есть люди, чьи моральные ценности и ориентиры помогают "вытаскивать общество в направлении чего-то светлого и настоящего". Речь идет о волонтерах "Лиза Алерт". "Вам бесконечное восхищение!" - обращается к сотрудникам поискового отряда звезда и благодарит за работу.
25 мая, когда отмечается День пропавших детей, отряд открыл в столичном МУЗЕОНе инсталляцию под названием "84". Она посвящена 84 пропавшим в 2018 году детям. По словам звезды шоу "Comedy Woman", до 1 июня на стене у выставки будут появляться 84 силуэта, тех кого ищут и очень ждут.
Поклонники Варнавы благодарны кумиру за эту новость и за то, что привлекает внимание к самым важным вещам. Некоторые оценили образ знаменитости, назвав его "идеальным".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:33