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В Ангарске под колесами автобуса погиб четырехлетний ребенок

В Ангарске Иркутской области 29 мая примерно в 13:00 (по местному времени или 08:00 по московскому) четырехлетний ребенок попал под колеса автобуса. Маленький пешеход погиб на месте ДТП.
В Ангарске под колесами автобуса погиб четырехлетний ребенок

Информация о смертельной аварии в Ангарске поступила от представителей регионального ГУ МВД РФ. По предварительным сведениям, женщина переходила оживленный участок проезжей части вместе с четырьмя малолетними детьми за пределами пешеходного перехода. Один ребенок оказался под колесами рейсового автобуса, управляемого 48-летним водителем.

От травм, полученных при наезде транспортного средства, четырехлетний малыш скончался. Обстоятельства ДТП выясняются.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:00

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