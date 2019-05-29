В Ангарске под колесами автобуса погиб четырехлетний ребенок
В Ангарске Иркутской области 29 мая примерно в 13:00 (по местному времени или 08:00 по московскому) четырехлетний ребенок попал под колеса автобуса. Маленький пешеход погиб на месте ДТП.
Информация о смертельной аварии в Ангарске поступила от представителей регионального ГУ МВД РФ. По предварительным сведениям, женщина переходила оживленный участок проезжей части вместе с четырьмя малолетними детьми за пределами пешеходного перехода. Один ребенок оказался под колесами рейсового автобуса, управляемого 48-летним водителем.
От травм, полученных при наезде транспортного средства, четырехлетний малыш скончался. Обстоятельства ДТП выясняются.
Информация о смертельной аварии в Ангарске поступила от представителей регионального ГУ МВД РФ. По предварительным сведениям, женщина переходила оживленный участок проезжей части вместе с четырьмя малолетними детьми за пределами пешеходного перехода. Один ребенок оказался под колесами рейсового автобуса, управляемого 48-летним водителем.
От травм, полученных при наезде транспортного средства, четырехлетний малыш скончался. Обстоятельства ДТП выясняются.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:00