Сын известной певицы Натали Анатолий решил избавиться от длинных волос

Под опубликованным постом Натали написала, что сын долго ухаживал за своими роскошными волосами, но все же решился их подстричь. На фото справа у ребенка длинные белые волосы, а слева мальчик уже запечатлен с короткой стрижкой. Певица отметила, что сын без сожалений расстался с волосами, а после стрижки просто умылся и пошел гулять.У Натали, помимо Анатолия, есть старший сын Арсений, которому 17 лет, и младший двухлетний Евгений. Сейчас певица старается все свое свободное время проводить с детьми. Напомним, что композиция «О Боже, какой мужчина!» стала вторым хитом певицы, который на протяжение восьми лет занимал топ позиции в хит-парадах.