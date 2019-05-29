Секс-символ российского кино Александр Абдулов в студенческие годы разгружал вагоны





Александр Абдулов родился в семье театральных работников. Уже в 5 лет он участвовал в своей первой постановке, а сразу после окончания школы он подал документы в Щепкинское училище. Однако сразу поступить не удалось, и через год он сдал экзамены в ГИТИС. Студенческие годы артист провел счастливо, но иногда приходилось подрабатывать в массовке или разгружая вагоны.На дипломном спектакле молодого актера заметил Марк Захаров и пригласил его в «Ленком». Там Абдулов сыграл свои первые роли в спектаклях и исполнил несколько эпизодических ролей в кино. В 1978 году после выхода «Обыкновенного чуда» Марка Захарова к Абдулову пришла популярность. Его стали приглашать другие режиссеры. Несмотря на то, играл актер главную или эпизодическую роль, его персонажи непременно запоминались зрителям.В жизни Александра Абдулова было множество романов. Он пользовался успехом у женщин. Однако он никогда не раскрывал личностей тех, кем был увлечен. Актер зарегистрировал всего один брак – с Ириной Алферовой. Они прожили вместе 14 лет. После актер жил с балериной Галиной Лобановой, а в последние годы – с Юлией Милославской, которая подарила ему дочь. В 2007 году во время съемок в Севастополе он попал в больницу с язвой желудка. Состояние стремительно ухудшалось. Его перевезли в Москву, а затем в Израиль, где врачи установили окончательный диагноз – рак легких четвертой стадии. Когда дочери не исполнилось и года, Абдулова не стало. Коллеги отмечают, что Александр Абдулов с головой погружался в работу и совсем не жалел себя. Именно это могло послужить причиной его раннего ухода из жизни.