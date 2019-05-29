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Секс-символ российского кино Александр Абдулов в студенческие годы разгружал вагоны

Легендарный актер Александр Абдулов в студенческие годы разгружал вагоны. Сегодня, 29 мая, секс-символу российского кино могло бы исполниться 66 лет. Журналисты в память об актере вспомнили некоторые факты из его жизни.

Секс-символ российского кино Александр Абдулов в студенческие годы разгружал вагоны

Александр Абдулов родился в семье театральных работников. Уже в 5 лет он участвовал в своей первой постановке, а сразу после окончания школы он подал документы в Щепкинское училище. Однако сразу поступить не удалось, и через год он сдал экзамены в ГИТИС. Студенческие годы артист провел счастливо, но иногда приходилось подрабатывать в массовке или разгружая вагоны.

На дипломном спектакле молодого актера заметил Марк Захаров и пригласил его в «Ленком». Там Абдулов сыграл свои первые роли в спектаклях и исполнил несколько эпизодических ролей в кино. В 1978 году после выхода «Обыкновенного чуда» Марка Захарова к Абдулову пришла популярность. Его стали приглашать другие режиссеры. Несмотря на то, играл актер главную или эпизодическую роль, его персонажи непременно запоминались зрителям.
Секс-символ российского кино Александр Абдулов в студенческие годы разгружал вагоны

В жизни Александра Абдулова было множество романов. Он пользовался успехом у женщин. Однако он никогда не раскрывал личностей тех, кем был увлечен. Актер зарегистрировал всего один брак – с Ириной Алферовой. Они прожили вместе 14 лет. После актер жил с балериной Галиной Лобановой, а в последние годы – с Юлией Милославской, которая подарила ему дочь. В 2007 году во время съемок в Севастополе он попал в больницу с язвой желудка. Состояние стремительно ухудшалось. Его перевезли в Москву, а затем в Израиль, где врачи установили окончательный диагноз – рак легких четвертой стадии. Когда дочери не исполнилось и года, Абдулова не стало. Коллеги отмечают, что Александр Абдулов с головой погружался в работу и совсем не жалел себя. Именно это могло послужить причиной его раннего ухода из жизни.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:38

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