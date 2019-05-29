Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана на саммит ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан на саммит Евразийского экономического союза, в котором состоят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. На съезде будут обсуждены итоги первых пяти лет союза и дальнейшее сотрудничество.
Во время мероприятия руководители союзных стран планируют обсудить результаты взаимодействия, которые были достигнуты с момента создания ЕАЭС. Также будут обговорены вопросы экономики между субъектами и оговорена основная стратегия в сферах содействия либерализации рынков, а также взаимодействие в сфере цифровой экономики, сообщает издание "Слово и дело".
Более детальная информация о рассмотренных вопросах и принятых решениях поступит уже после проведенного съезда. Напомним, что ЕАЭС был создан пять лет назад, и с того времени обеспечивает плодотворную работу между субъектами союза.
Во время мероприятия руководители союзных стран планируют обсудить результаты взаимодействия, которые были достигнуты с момента создания ЕАЭС. Также будут обговорены вопросы экономики между субъектами и оговорена основная стратегия в сферах содействия либерализации рынков, а также взаимодействие в сфере цифровой экономики, сообщает издание "Слово и дело".
Более детальная информация о рассмотренных вопросах и принятых решениях поступит уже после проведенного съезда. Напомним, что ЕАЭС был создан пять лет назад, и с того времени обеспечивает плодотворную работу между субъектами союза.
Политика / Главные новости
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:51