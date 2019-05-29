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Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана на саммит ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан на саммит Евразийского экономического союза, в котором состоят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. На съезде будут обсуждены итоги первых пяти лет союза и дальнейшее сотрудничество.
Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана на саммит ЕАЭС

Во время мероприятия руководители союзных стран планируют обсудить результаты взаимодействия, которые были достигнуты с момента создания ЕАЭС. Также будут обговорены вопросы экономики между субъектами и оговорена основная стратегия в сферах содействия либерализации рынков, а также взаимодействие в сфере цифровой экономики, сообщает издание "Слово и дело".

Более детальная информация о рассмотренных вопросах и принятых решениях поступит уже после проведенного съезда. Напомним, что ЕАЭС был создан пять лет назад, и с того времени обеспечивает плодотворную работу между субъектами союза.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:51

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