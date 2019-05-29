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Проблемы с управлением деньгами могут предсказывать деменцию
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Проблемы с управлением деньгами могут предсказывать деменцию

У пожилых людей часто появляются признаки замедления, когда речь заходит об управлении своими финансами. Такие проблемы, считают специалисты Университета Дьюка, часто являются предвестниками деменции.
Проблемы с управлением деньгами могут предсказывать деменцию

Согласно новому исследованию, затруднения с осуществлением финансовых операций могут коррелировать с количеством отложений белка в мозге. Результаты основаны на наблюдениях за 243 добровольцами, принявшими участие в работе «Инициатива нейровизуализации при заболевании Альцгеймера», включающей тесты на финансовые навыки и сканирование полушарий для выявления накопления белка бета-амилоидными бляшками. Специалисты подключили к исследованию полностью здоровых людей, а также пациентов с легким нарушением памяти и страдающих болезнью Альцгеймера.

Как оказалось, финансовые навыки снижаются с возрастом и на самых ранних стадиях легкого ухудшения когнитивных способностей, проявляясь одинаково у мужчин и женщин. Ученые обнаружили, что, чем шире амилоидные бляшки, тем хуже способность человека понимать и применять основные расчеты или выполнять задачи по контролю баланса счета.

Специалисты считают, оценка умения пациентов решать финансовые вопросы может стать для врачей эффективным инструментом для отслеживания изменений их когнитивной функции. Снижение показателей должно стать предупредительным сигналом о возможности развития деменции. Исследование, уверены его авторы, сможет помочь людям из группы риска и их семьям защитить свои финансы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:40

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