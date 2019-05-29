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Учёные рассказали о важности для родителей учить детей делиться деньгами

Научные сотрудники Университета Аризоны под руководством учёного Эшли ЛеБарона рассказали о важности для родителей учить детей делиться деньгами. Это поможет им во взрослой жизни правильно распоряжаться финансами и верно планировать семейный бюджет.
Учёные рассказали о важности для родителей учить детей делиться деньгами

В предыдущей своей работе исследователи подчёркивали, что для человека крайне важно то финансовое образование, которое он получил в своей семье. Теперь же учёные выяснили: родители должны учить детей не только делать сбережения, но и делиться деньгами. Мотивация при этом может быть следующая: чувство религиозного долга (пожертвования на нужды церквей), желание помочь нуждающимся, а также просто сделать близкому человеку подарок в ущерб собственным покупкам.

Важно, чтобы родители прививали эти чувства своим детям не просто на словах, но показывая собственным поведением. Например, они могут пойти на финансовые жертвы, чтобы записать ребенка на уроки музыки либо спорта, или же спланировать семейный отдых. Пожертвования также следует делать на глазах у детей.

«Если определенный процент ваших денег идёт на благотворительность, это и есть начало бюджета. Уроки отдавания подготовят почву для более удачного будущего», – подытожил Эшли ЛеБарон, пояснив: если человек щедрый, он более счастлив по жизни, а также здоров и благополучен.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:32

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