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Беременная Саша Артемова устроила распродажу в Instagram

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Артемова устроила в личном микроблоге распродажу. По мнению фолловеров, беременная телезнаменитость умалчивает тот факт, что у нее имеются финансовые проблемы.

Беременная Саша Артемова устроила распродажу в Instagram

Не так давно Саша призналась фанатам, что через несколько месяцев подарит своему супругу второго наследника. Напомним, что у Жени Кузина остался сын от первого брака, который сейчас в компании своей матери улетел на постоянное местожительство на Кипр.

Отметим, что после поста, где Артемова рассекретила свое «интересное положение», девушка весьма активно начала общаться со своими подписчиками и рассказывать им о своих ощущениях. Время от времени Саша делится с читателями всеми трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться во время беременности. Вот только о финансовых проблемах, судя по всему, звезда «Дома-2» решила умолчать.

Именно к таким выводам пришли пользователи Сети, когда увидели, что Артемова устроила у себя на странице в Instagram распродажу. Выяснилось, что на днях Саша объявила в профиле о том, что распродает свой элитный парфюм.

Беременная Саша Артемова устроила распродажу в Instagram

Под каждой ароматной продукцией беременная звезда «Дома-2» оставила ценник, а также указала на то, за какую сумму такой же парфюм можно приобрести в магазинах.

К слову, мало кто из фолловеров подумал о том, что Саше попросту перестали подходить духи, которые она не так давно приобрела. Большинство подписчиков предположили, что Кузин вновь перестал обеспечивать Артемову и именно поэтому она вынуждена продавать свои вещи, сообщает Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:28

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