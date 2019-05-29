Беременная Саша Артемова устроила распродажу в Instagram
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Артемова устроила в личном микроблоге распродажу. По мнению фолловеров, беременная телезнаменитость умалчивает тот факт, что у нее имеются финансовые проблемы.
Не так давно Саша призналась фанатам, что через несколько месяцев подарит своему супругу второго наследника. Напомним, что у Жени Кузина остался сын от первого брака, который сейчас в компании своей матери улетел на постоянное местожительство на Кипр.
Отметим, что после поста, где Артемова рассекретила свое «интересное положение», девушка весьма активно начала общаться со своими подписчиками и рассказывать им о своих ощущениях. Время от времени Саша делится с читателями всеми трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться во время беременности. Вот только о финансовых проблемах, судя по всему, звезда «Дома-2» решила умолчать.
Именно к таким выводам пришли пользователи Сети, когда увидели, что Артемова устроила у себя на странице в Instagram распродажу. Выяснилось, что на днях Саша объявила в профиле о том, что распродает свой элитный парфюм.
Под каждой ароматной продукцией беременная звезда «Дома-2» оставила ценник, а также указала на то, за какую сумму такой же парфюм можно приобрести в магазинах.
К слову, мало кто из фолловеров подумал о том, что Саше попросту перестали подходить духи, которые она не так давно приобрела. Большинство подписчиков предположили, что Кузин вновь перестал обеспечивать Артемову и именно поэтому она вынуждена продавать свои вещи, сообщает Ondom2.
Не так давно Саша призналась фанатам, что через несколько месяцев подарит своему супругу второго наследника. Напомним, что у Жени Кузина остался сын от первого брака, который сейчас в компании своей матери улетел на постоянное местожительство на Кипр.
Отметим, что после поста, где Артемова рассекретила свое «интересное положение», девушка весьма активно начала общаться со своими подписчиками и рассказывать им о своих ощущениях. Время от времени Саша делится с читателями всеми трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться во время беременности. Вот только о финансовых проблемах, судя по всему, звезда «Дома-2» решила умолчать.
Именно к таким выводам пришли пользователи Сети, когда увидели, что Артемова устроила у себя на странице в Instagram распродажу. Выяснилось, что на днях Саша объявила в профиле о том, что распродает свой элитный парфюм.
Под каждой ароматной продукцией беременная звезда «Дома-2» оставила ценник, а также указала на то, за какую сумму такой же парфюм можно приобрести в магазинах.
К слову, мало кто из фолловеров подумал о том, что Саше попросту перестали подходить духи, которые она не так давно приобрела. Большинство подписчиков предположили, что Кузин вновь перестал обеспечивать Артемову и именно поэтому она вынуждена продавать свои вещи, сообщает Ondom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:28