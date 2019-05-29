Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева показала "компромат" на супруга
Наталья Шкулева показала поклонникам "компромат" на супруга Андрея Малахова. Жена знаменитого шоумена была удивлена, что избранник пришел домой ночью с синяками на теле.
Супруга телезвезды сняла на видео, которое оказалось в Сети, момент, где виден обнаженный торс Андрея Малахова и несколько гематом на теле. Супруга обратилась к пользователям Сети с просьбой "описать природу этих пятен". Наталья Шкулева призналась, что ее любимый пришел домой в 1:30. Малахов не стал говорить о причинах столь позднего визита домой и комментировать кровоподтеки.
Общественность очень бурно отреагировала на показавшийся им странным видеоролик. Пользователи Сети полагают, что в жизни Андрея Малахова и Натальи Шкулевой не все так гладко и красиво, как кажется, а шоумен сам может стать героем скандального сюжета. Тем не менее, преданные поклонники уверены, что пара просто решила разыграть публику, а синяки артист получил во время съемок.
Супруга телезвезды сняла на видео, которое оказалось в Сети, момент, где виден обнаженный торс Андрея Малахова и несколько гематом на теле. Супруга обратилась к пользователям Сети с просьбой "описать природу этих пятен". Наталья Шкулева призналась, что ее любимый пришел домой в 1:30. Малахов не стал говорить о причинах столь позднего визита домой и комментировать кровоподтеки.
Общественность очень бурно отреагировала на показавшийся им странным видеоролик. Пользователи Сети полагают, что в жизни Андрея Малахова и Натальи Шкулевой не все так гладко и красиво, как кажется, а шоумен сам может стать героем скандального сюжета. Тем не менее, преданные поклонники уверены, что пара просто решила разыграть публику, а синяки артист получил во время съемок.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:07