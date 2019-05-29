"Лучше бы я женился на Алле": Гоген Солнцев разочарован семейной жизнью с Екатериной Терешкович

"Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле, уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по-другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной. Конечно, непонятно, как отреагировал бы Макс на моё предложение руки и сердца замужней даме, матери троих детей, но, чем черт не шутит, хотя, разумеется, время не имеет сослагательного наклонения. Надеюсь в мезальянсе Аллы и Макса все гораздо счастливее, чем у меня", - написал артист.

Гоген Солнце неоднократно становился героем программ на телевидении, где откровенно рассказывал о своей семейной жизни с супругой Екатериной Терешкович. Хотя избранница старше шоумена, она неоднократно утверждала, что в их семье царит любовь и взаимопонимание. По словам знаменитого шоумена, все изменилось после пластической операции женщины.Теперь Гоген Солнцев совершенно разочаровался в своей семейной жизни с Екатериной Терешкович, о чем он решил снова рассказать своим поклонникам в Instagram. В своем новом посте экс-участник проекта "Дом-2" выразил надежду, что между Максимом и Аллой, по его словам, отношения складываются по-другому.Публикацию Гоген Солнцев сопроводил фотографией с посторонней женщиной, а не своей избранницей. Поклонники в комментариях выразили надежду, что бывшему участнику проекта "Дом-2" все же удастся исправить ситуацию и наладить отношения с женой.