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Молодой певец из Бразилии Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе

Американское издание US Weekly сообщило о том, что погиб молодой певец из Бразилии Габриэль Диниз. Артист направлялся на частном самолёте к своей возлюбленной на день рождения, но произошла авиакатастрофа.
Молодой певец из Бразилии Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе

Трагедия произошла в понедельник, 27 мая, в южной части Бразилии. Этой осенью музыканту могло исполниться 29 лет. Причина авиакатастрофы пока не уточняется. Известно, что в ней не удалось выжить ни одному человеку из тех, кто находился на борту.

Габриэль Диниз начинал музыкальную карьеру, ещё будучи школьником, когда основал группу и писал для неё песни. Позже он выступал солистом в ряде коллективов, а с 2016 года стал петь сам. За это время исполнитель успел выпустить 6 музыкальных «пластинок», на весь мир он прославился благодаря песням «Paraquedas» и «Jenifer».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:23

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