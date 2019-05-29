Молодой певец из Бразилии Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе

Трагедия произошла в понедельник, 27 мая, в южной части Бразилии. Этой осенью музыканту могло исполниться 29 лет. Причина авиакатастрофы пока не уточняется. Известно, что в ней не удалось выжить ни одному человеку из тех, кто находился на борту.Габриэль Диниз начинал музыкальную карьеру, ещё будучи школьником, когда основал группу и писал для неё песни. Позже он выступал солистом в ряде коллективов, а с 2016 года стал петь сам. За это время исполнитель успел выпустить 6 музыкальных «пластинок», на весь мир он прославился благодаря песням «Paraquedas» и «Jenifer».