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Консоль PlayStation-5 с уникальными возможностями вскоре представят миру

В ближайшем будущем ожидается релиз приставки PlayStation-5. Компания Sony позиционирует консоль как новую прорывную технологию, способную удивить игровое сообщество.
Консоль PlayStation-5 с уникальными возможностями вскоре представят миру

Разработчики пока не рассекречивают информацию об особенностях PlayStation-5. О различных уникальностях консоли, на которые давно намекает производитель, геймеры надеются узнать во время релиза новинки, запланированного на ближайший срок.

Представители Sony рассказали о разработке шлема виртуальной реальности PS VR второй конфигурации. Гарнитура находится в процессе подготовки и выйдет на рынок не раньше реализации PlayStation-5, наделенной прорывными способностями.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:58

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