Консоль PlayStation-5 с уникальными возможностями вскоре представят миру





Разработчики пока не рассекречивают информацию об особенностях PlayStation-5. О различных уникальностях консоли, на которые давно намекает производитель, геймеры надеются узнать во время релиза новинки, запланированного на ближайший срок.Представители Sony рассказали о разработке шлема виртуальной реальности PS VR второй конфигурации. Гарнитура находится в процессе подготовки и выйдет на рынок не раньше реализации PlayStation-5, наделенной прорывными способностями.