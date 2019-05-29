Консоль PlayStation-5 с уникальными возможностями вскоре представят миру
В ближайшем будущем ожидается релиз приставки PlayStation-5. Компания Sony позиционирует консоль как новую прорывную технологию, способную удивить игровое сообщество.
Разработчики пока не рассекречивают информацию об особенностях PlayStation-5. О различных уникальностях консоли, на которые давно намекает производитель, геймеры надеются узнать во время релиза новинки, запланированного на ближайший срок.
Представители Sony рассказали о разработке шлема виртуальной реальности PS VR второй конфигурации. Гарнитура находится в процессе подготовки и выйдет на рынок не раньше реализации PlayStation-5, наделенной прорывными способностями.
Разработчики пока не рассекречивают информацию об особенностях PlayStation-5. О различных уникальностях консоли, на которые давно намекает производитель, геймеры надеются узнать во время релиза новинки, запланированного на ближайший срок.
Представители Sony рассказали о разработке шлема виртуальной реальности PS VR второй конфигурации. Гарнитура находится в процессе подготовки и выйдет на рынок не раньше реализации PlayStation-5, наделенной прорывными способностями.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:58