Музыканты Bon Jovi планируют гастролировать до самой старости





Группа Bon Jovi дает концерты уже почти 40 лет, и, по словам музыкантов, не собирается останавливаться. Дэвид Брайан, клавишник и сооснователь группы, говорит, что игру вживую невозможно ничем заменить. Он заявил, что члены группы в отличной форме и готовы радовать публику как старыми хитами, так и новыми песнями.Музыканты Bon Jovi уверены, давать прощальные концерты и при этом не завершать после них гастрольную деятельность – это «как-то некрасиво». «Покуда мы не идиоты и можем концертировать – почему бы и нет?» - заявил Дэвид Брайан.Члены группы находятся в постоянном развитии и тренировке музыкальных навыков. Это необходимо для поддержания уровня и в то же время доставляет им удовольствие.31 мая в «Лужниках» состоится концерт группы Bon Jovi. Это будет первое выступление коллектива в России за 30 лет. Музыканты не раскрыли причин, почему группа не приезжала в страну, но пообещали незабываемое шоу.