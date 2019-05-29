Музыканты Bon Jovi планируют гастролировать до самой старости
Музыканты американской группы Bon Jovi опровергли слухи о прощальном туре. Они обещали, что пока есть силы, будут радовать своих слушателей живыми выступлениями, гастролируя до самой старости.
Группа Bon Jovi дает концерты уже почти 40 лет, и, по словам музыкантов, не собирается останавливаться. Дэвид Брайан, клавишник и сооснователь группы, говорит, что игру вживую невозможно ничем заменить. Он заявил, что члены группы в отличной форме и готовы радовать публику как старыми хитами, так и новыми песнями.
Музыканты Bon Jovi уверены, давать прощальные концерты и при этом не завершать после них гастрольную деятельность – это «как-то некрасиво». «Покуда мы не идиоты и можем концертировать – почему бы и нет?» - заявил Дэвид Брайан.
Члены группы находятся в постоянном развитии и тренировке музыкальных навыков. Это необходимо для поддержания уровня и в то же время доставляет им удовольствие.
31 мая в «Лужниках» состоится концерт группы Bon Jovi. Это будет первое выступление коллектива в России за 30 лет. Музыканты не раскрыли причин, почему группа не приезжала в страну, но пообещали незабываемое шоу.
Группа Bon Jovi дает концерты уже почти 40 лет, и, по словам музыкантов, не собирается останавливаться. Дэвид Брайан, клавишник и сооснователь группы, говорит, что игру вживую невозможно ничем заменить. Он заявил, что члены группы в отличной форме и готовы радовать публику как старыми хитами, так и новыми песнями.
Музыканты Bon Jovi уверены, давать прощальные концерты и при этом не завершать после них гастрольную деятельность – это «как-то некрасиво». «Покуда мы не идиоты и можем концертировать – почему бы и нет?» - заявил Дэвид Брайан.
Члены группы находятся в постоянном развитии и тренировке музыкальных навыков. Это необходимо для поддержания уровня и в то же время доставляет им удовольствие.
31 мая в «Лужниках» состоится концерт группы Bon Jovi. Это будет первое выступление коллектива в России за 30 лет. Музыканты не раскрыли причин, почему группа не приезжала в страну, но пообещали незабываемое шоу.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:13