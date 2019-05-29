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Несоблюдение режима питания поводить к проблемам ЖКТ

По данным Минздрава Российской Федерации, около 17 миллионов россиян страдают от заболеваний органов пищеварения. Специалисты сообщили, что причиной могло стать несоблюдение режима питания, которое приводит к проблемам ЖКТ.
Несоблюдение режима питания поводить к проблемам ЖКТ

Специалисты рассказали, что большое количество продуктов питания с высоким гликемическим индексом приводит к увеличению в организме человека быстрых жиров и углеводов. Если люди пропускают прием пищи, то в организме может произойти сбой, что приводит к нарушению работы ЖКТ. Человек, который не берет еду на роботу, придя вечером домой, не сможет проконтролировать объем употребляемой пищи, что в последствии навредит его здоровью. Специалисты отмечают, что обязательно нужно завтракать, обедать и ужинать, поскольку каждый прием пищи очень важен для организма.

Также на проблемы с ЖКТ может повлиять стресс, вредные привычки и строгие диеты, в которых запрещается употреблять мясо, глютенсодержащие и молочные продукты. Специалисты советуют не забывать про завтрак, обед и ужин во время путешествий, поскольку именно в летний период чаще всего нарушается режим питания и возникают проблемы с ЖКТ.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:35

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