Несоблюдение режима питания поводить к проблемам ЖКТ





Специалисты рассказали, что большое количество продуктов питания с высоким гликемическим индексом приводит к увеличению в организме человека быстрых жиров и углеводов. Если люди пропускают прием пищи, то в организме может произойти сбой, что приводит к нарушению работы ЖКТ. Человек, который не берет еду на роботу, придя вечером домой, не сможет проконтролировать объем употребляемой пищи, что в последствии навредит его здоровью. Специалисты отмечают, что обязательно нужно завтракать, обедать и ужинать, поскольку каждый прием пищи очень важен для организма.Также на проблемы с ЖКТ может повлиять стресс, вредные привычки и строгие диеты, в которых запрещается употреблять мясо, глютенсодержащие и молочные продукты. Специалисты советуют не забывать про завтрак, обед и ужин во время путешествий, поскольку именно в летний период чаще всего нарушается режим питания и возникают проблемы с ЖКТ.