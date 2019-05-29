Активизация нейронов в миндалине позволяет животным отслеживать психическое состояние партнеров





Эксперты допускают, что данные нейроны, обнаруженные в миндалине (совокупность нервных клеток в височной доле мозга), позволяют животным (возможно, и людям) отслеживать психическое состояние своих партнеров по социуму и предсказать их намерения. Ученые проверили свою версию на обезьянах. Они записали активность нейронов у животных, участвующих в задачах наблюдательного характера. Подопытных расположили попарно, лицом друг к другу, с сенсорным дисплеем между ними. Обезьянам нужно было связывать вознаграждение с различными изображениями на экране, наблюдая за выбором партнера. В результате, как только картинки переключались, животные применяли полученные знания при осуществлении выбора.Специалисты заметили активизацию нейронов в миндалине при наблюдениях обезьян за своими партнерами. Эти клетки смогли предсказать ценность вознаграждения за выбор напарника перед принятием решения по моделируемому процессу, возникавшему спонтанно. На основе полученных результатов ученые создали первую вычислительную модель нейронных цепей миндалины, участвующих в социальном познании.По мнению экспертов, изменение функциональности симуляции нейронов может объеднить социальное познание. При дисфункции этих клеток человек не может эффективно взаимодействовать с психическими состояниями других. С такими проблемами часто сталкиваются люди с аутизмом. Исследование, описанное в журнале Cell, может дать понимание механизма возникновения социальной тревожности.