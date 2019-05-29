"Это же катастрофа!": Митя Фомин никогда не решится на пластическую операцию





Музыкант не понимает девушек и парней, которые "перекраивают" себя с 20 лет. По словам Фомина, он никогда не ляжет под нож и считает, что это неправильно - лишать себя естественной красоты. "Это же катастрофа!" - возмущенно заявил артист. Бывают ситуации, когда пластика необходима и назначается медиками, но если для этого нет крайней надобности, то лучше ограничиться правильным питанием, косметологией, спортом, считает звезда.Алла Довлатова обратилась к гостю с просьбой поделиться мнением касательно того, что большинство молодых людей вступают в интимную близость в первый день знакомства, вступают в брак, не подумав, а потом разводятся. Певец отметил: институт брака "рухнул", а разводятся сейчас все также часто, как "носки меняют". Митя Фомин рассказал о своих родителях. Вместе им удалось прожить 50 лет, отец умер. Он полагает, что прежде, чем идти в ЗАГС, нужно лучше узнать любимого человека, так как многие не совпадают по характеру или каким-либо физиологическим данным.