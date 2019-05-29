В России начнут тестировать 5G-сети с конца лета
Стала известна дата начала тестирования 5G-сетей в России. Согласно сообщению инсайдеров, Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит 5 июня вопрос о выделении операторам сотовой связи частот в диапазоне 25-29,5 Ггц для проведения проверок работы 5G-соединения в конце лета.
После выделения соответствующих частот для мобильных операторов прогнозируется начало тестирования новой сети в конце лета этого года. Однако пока не будет рассмотрен вопрос о предоставлении частот в 3,4-3,8 Ггц, которые необходимы для полноценного функционирования 5G сетей, поскольку их скорость будет ограничена и это может приводить к сбоям в работе.
В данный момент неизвестно, разрешит ли Госкомиссия по радиочастотам использовать все необходимые частоты. Также нет информации о возможной дате принятия такого решения. Однако без решения этого вопроса невозможно будет использовать весь потенциал быстрого мобильного интернета.
После выделения соответствующих частот для мобильных операторов прогнозируется начало тестирования новой сети в конце лета этого года. Однако пока не будет рассмотрен вопрос о предоставлении частот в 3,4-3,8 Ггц, которые необходимы для полноценного функционирования 5G сетей, поскольку их скорость будет ограничена и это может приводить к сбоям в работе.
В данный момент неизвестно, разрешит ли Госкомиссия по радиочастотам использовать все необходимые частоты. Также нет информации о возможной дате принятия такого решения. Однако без решения этого вопроса невозможно будет использовать весь потенциал быстрого мобильного интернета.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:31