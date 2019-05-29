В России начнут тестировать 5G-сети с конца лета





После выделения соответствующих частот для мобильных операторов прогнозируется начало тестирования новой сети в конце лета этого года. Однако пока не будет рассмотрен вопрос о предоставлении частот в 3,4-3,8 Ггц, которые необходимы для полноценного функционирования 5G сетей, поскольку их скорость будет ограничена и это может приводить к сбоям в работе.В данный момент неизвестно, разрешит ли Госкомиссия по радиочастотам использовать все необходимые частоты. Также нет информации о возможной дате принятия такого решения. Однако без решения этого вопроса невозможно будет использовать весь потенциал быстрого мобильного интернета.