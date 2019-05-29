Названы самые дешёвые направления летних поездок за рубеж для жителей России





Второй в списке стала Франция — перелет из Москвы в Бордо или Монпелье обойдется приблизительно 9 000 - 11 000 рублей. Также в перечень самых дешевых направлений на летний период за рубеж для людей живущих в РФ оказалась Турция, а именно Стамбул, поскольку билет туда стоит от 10 000 рублей. В списке оказались и такие направления, как Москва — Алматы, Москва — Ереван и Москва — Батуми, билеты пассажирам на данные рейсы обойдутся от 10 000 рублей.Также специалисты посоветовали жителям Российской Федерации уже начать планировать свои поездки на июнь. В этом случае билеты на перелет обойдутся намного дешевле, чем при покупке за несколько дней до путешествия. Эксперты особо отметили, что средний чек на авиабилеты в июне составляет приблизительно 13 000 рублей.