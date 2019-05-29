Названы самые дешёвые направления летних поездок за рубеж для жителей России
Эксперты из агентства Biletix назвали самые дешевые направления поездок в летний период за рубеж для жителей Российской Федерации. На первом месте в озвученном рейтинге оказалась Белоруссия, поскольку билет туда стоит от 5 000 рублей.
Второй в списке стала Франция — перелет из Москвы в Бордо или Монпелье обойдется приблизительно 9 000 - 11 000 рублей. Также в перечень самых дешевых направлений на летний период за рубеж для людей живущих в РФ оказалась Турция, а именно Стамбул, поскольку билет туда стоит от 10 000 рублей. В списке оказались и такие направления, как Москва — Алматы, Москва — Ереван и Москва — Батуми, билеты пассажирам на данные рейсы обойдутся от 10 000 рублей.
Также специалисты посоветовали жителям Российской Федерации уже начать планировать свои поездки на июнь. В этом случае билеты на перелет обойдутся намного дешевле, чем при покупке за несколько дней до путешествия. Эксперты особо отметили, что средний чек на авиабилеты в июне составляет приблизительно 13 000 рублей.
Второй в списке стала Франция — перелет из Москвы в Бордо или Монпелье обойдется приблизительно 9 000 - 11 000 рублей. Также в перечень самых дешевых направлений на летний период за рубеж для людей живущих в РФ оказалась Турция, а именно Стамбул, поскольку билет туда стоит от 10 000 рублей. В списке оказались и такие направления, как Москва — Алматы, Москва — Ереван и Москва — Батуми, билеты пассажирам на данные рейсы обойдутся от 10 000 рублей.
Также специалисты посоветовали жителям Российской Федерации уже начать планировать свои поездки на июнь. В этом случае билеты на перелет обойдутся намного дешевле, чем при покупке за несколько дней до путешествия. Эксперты особо отметили, что средний чек на авиабилеты в июне составляет приблизительно 13 000 рублей.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:58