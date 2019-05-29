АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Активизация нейронов в миндалине позволяет животным отслеживать психическое состояние партнеров
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Названы самые дешёвые направления летних поездок за рубеж для жителей России

Эксперты из агентства Biletix назвали самые дешевые направления поездок в летний период за рубеж для жителей Российской Федерации. На первом месте в озвученном рейтинге оказалась Белоруссия, поскольку билет туда стоит от 5 000 рублей.
Названы самые дешёвые направления летних поездок за рубеж для жителей России

Второй в списке стала Франция — перелет из Москвы в Бордо или Монпелье обойдется приблизительно 9 000 - 11 000 рублей. Также в перечень самых дешевых направлений на летний период за рубеж для людей живущих в РФ оказалась Турция, а именно Стамбул, поскольку билет туда стоит от 10 000 рублей. В списке оказались и такие направления, как Москва — Алматы, Москва — Ереван и Москва — Батуми, билеты пассажирам на данные рейсы обойдутся от 10 000 рублей.

Также специалисты посоветовали жителям Российской Федерации уже начать планировать свои поездки на июнь. В этом случае билеты на перелет обойдутся намного дешевле, чем при покупке за несколько дней до путешествия. Эксперты особо отметили, что средний чек на авиабилеты в июне составляет приблизительно 13 000 рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Выбор редакции
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крупные банки заменяют SMS для клиентов
Названы самые дешёвые направления
"Это же катастрофа!": Митя Фомин
Активизация нейронов в миндалине
Ученые прогнозируют апокалипсис через
Юля Ефременкова призналась, что болеет
В России начнут тестировать 5G-сети с
Ученые рассказали, как избавится от
Екатерина Шпица оголила грудь на фото
Представлен ТОП-5 наиболее
Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов
Xiaomi создали зубную щётку с сенсорным
"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко на
Археологи обнаружили во Франции древнее
Компания BMW представила рестайлинговую
В Астрахани в результате пожара в жилом
Родственники Ивана Краско практически
В США медики вылечили пациентку с
Актер Кирилл Плетнев переживает кризис
Медики советуют людям заниматься
Станислав Садальский рассказал о
До начала премьеры новинок Apple в Сети
В студенческие годы Кейт Миддлтон
Электрокар Honda e получит камеры
"Слова "диета" в моей жизни не было":
Ученые открыли новую технологию,
Шепелев разоблачил звезду сериала
Vivo Nex 2 может иметь революционную
Космонавты на МКС слушают новый сингл
Ученые рассказали о влиянии негативных
Просмотреть все новости