Женщины-руководители склонны к депрессии больше, чем их коллеги-мужчины





Научная работа, описанная в журнале Health and Social Behavior, проводилась в период 1957-2004 годов. В исследовании использовались данные о 1500 женщинах и 1300 мужчинах. В 1993 году, когда участникам эксперимента исполнилось 54 года, эксперты провели анкетирование по вопросу профессии и должности, после чего изучили их влияние на риск развития депрессии. Выяснилось, женщины, оказавшиеся на высоком посту, чаще имеют симптомы данного психического расстройства, нежели их ровесницы, имеющие работу с более низкой ответственностью. Мужчины, наоборот, оказываясь при власти, меньше склонны к депрессии.По мнению авторов исследования, причиной психического расстройства у женщин-руководителей является постоянный стресс. Представительницы прекрасного пола, сталкиваясь с проблемами увольнения или приема сотрудников, выплатой заработной платы или нередко возникающими рискованными ситуациями, испытывают повышенную тревожность. Мужчины при решении важных вопросов чувствуют себя более спокойно. Депрессия у женщин высокой должности может возникнуть из-за того, что они часто сталкиваются с травлей, критикой якобы из-за грубости, отсутствия женственности. Дама-босс, проявляя мягкость на рабочем месте, сталкивается с упреками в отсутствии лидерских качеств.