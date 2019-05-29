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Ученые рассказали, как избавится от лишнего веса после 50 лет

В ходе проведенного исследования американскими учеными было установлено, что систематические небольшие физические нагрузки на протяжении 10 недель способны значительно уменьшить вес людей, которым за 50 лет. Тренировка также стимулирует рост мышечной массы.
Ученые рассказали, как избавится от лишнего веса после 50 лет

В ходе проведенного исследования группа людей, которым за 50 лет, три раза в неделю занималась физическим упражнениями на протяжении 10 недель. Тренировка длилась сначала 18 минут и в конце выросла до 36 минут. Постепенное наращивание времени не сказалось на сложности упражнений, поскольку нагрузка была распределена равномерно.

Каждая тренировка состояла из ряда упражнений, которые длились по 40 секунд с перерывами по 20 секунд. В итоге большинство участников, которые выполняли все требования, похудели примерно на треть. Интересным является тот факт, что мужчины более интенсивно теряют вес в области живота, а женщины склонны к равномерному уменьшению веса. Ученые пока не установили причину такого явления, однако в следующих исследованиях они более подробно изучат эту особенность. Также во время тренировок значительно улучшился мышечный тонус респондентов, что решает еще одну проблему людей в возрасте за 50 лет.

Кроме этого ученые акцентировали внимание, что именно лишний вес в области живота имеет более опасные последствия для человеческого организма, поскольку он ведет к усугублению проблем с сердечно-сосудистой системой. Специалисты подчеркнули, что выполнение тренировок не обязательно проводить в специализированных заведениях. Проконсультировавшись с тренером, можно упражняться дома, поскольку для этого не надо специального оборудования. Полчаса тренировок три раза в неделю позволят избавиться от лишнего веса и улучшить самочувствие и общее здоровье организма.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:24

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