Ученые рассказали, как избавится от лишнего веса после 50 лет





В ходе проведенного исследования группа людей, которым за 50 лет, три раза в неделю занималась физическим упражнениями на протяжении 10 недель. Тренировка длилась сначала 18 минут и в конце выросла до 36 минут. Постепенное наращивание времени не сказалось на сложности упражнений, поскольку нагрузка была распределена равномерно.Каждая тренировка состояла из ряда упражнений, которые длились по 40 секунд с перерывами по 20 секунд. В итоге большинство участников, которые выполняли все требования, похудели примерно на треть. Интересным является тот факт, что мужчины более интенсивно теряют вес в области живота, а женщины склонны к равномерному уменьшению веса. Ученые пока не установили причину такого явления, однако в следующих исследованиях они более подробно изучат эту особенность. Также во время тренировок значительно улучшился мышечный тонус респондентов, что решает еще одну проблему людей в возрасте за 50 лет.Кроме этого ученые акцентировали внимание, что именно лишний вес в области живота имеет более опасные последствия для человеческого организма, поскольку он ведет к усугублению проблем с сердечно-сосудистой системой. Специалисты подчеркнули, что выполнение тренировок не обязательно проводить в специализированных заведениях. Проконсультировавшись с тренером, можно упражняться дома, поскольку для этого не надо специального оборудования. Полчаса тренировок три раза в неделю позволят избавиться от лишнего веса и улучшить самочувствие и общее здоровье организма.