Екатерина Шпица оголила грудь на фото для обложки глянцевого журнала

В комментариях поклонники Екатерины Шпицы отметили, что фотокадр получился чувственным, но не пошлым. На нём артистка предстала без бюстгальтера, на голое тело накинут жакет, из украшений – длинные жемчужные бусы.В посте к снимку Екатерина Шпица поделилась с Instagram-подписчиками впечатлениями, которые она испытала во время фотосессии. Актриса выразила благодарность специалистам, сумевшим передать на кадре для обложки глянца её внутренний мир, и добавила: в журнале также содержится откровенное интервью с ней.