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Екатерина Шпица оголила грудь на фото для обложки глянцевого журнала

Екатерина Шпица поделилась с Instagram-пользователями фото, которое украшает обложку свежего номера глянцевого журнала «Кинорепортёр». На снимке актриса немного оголила грудь, чем привела в восторг фанатов.
Екатерина Шпица оголила грудь на фото для обложки глянцевого журнала

В комментариях поклонники Екатерины Шпицы отметили, что фотокадр получился чувственным, но не пошлым. На нём артистка предстала без бюстгальтера, на голое тело накинут жакет, из украшений – длинные жемчужные бусы.

В посте к снимку Екатерина Шпица поделилась с Instagram-подписчиками впечатлениями, которые она испытала во время фотосессии. Актриса выразила благодарность специалистам, сумевшим передать на кадре для обложки глянца её внутренний мир, и добавила: в журнале также содержится откровенное интервью с ней.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:16

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