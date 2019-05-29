Екатерина Шпица оголила грудь на фото для обложки глянцевого журнала
Екатерина Шпица поделилась с Instagram-пользователями фото, которое украшает обложку свежего номера глянцевого журнала «Кинорепортёр». На снимке актриса немного оголила грудь, чем привела в восторг фанатов.
В комментариях поклонники Екатерины Шпицы отметили, что фотокадр получился чувственным, но не пошлым. На нём артистка предстала без бюстгальтера, на голое тело накинут жакет, из украшений – длинные жемчужные бусы.
В посте к снимку Екатерина Шпица поделилась с Instagram-подписчиками впечатлениями, которые она испытала во время фотосессии. Актриса выразила благодарность специалистам, сумевшим передать на кадре для обложки глянца её внутренний мир, и добавила: в журнале также содержится откровенное интервью с ней.
В комментариях поклонники Екатерины Шпицы отметили, что фотокадр получился чувственным, но не пошлым. На нём артистка предстала без бюстгальтера, на голое тело накинут жакет, из украшений – длинные жемчужные бусы.
В посте к снимку Екатерина Шпица поделилась с Instagram-подписчиками впечатлениями, которые она испытала во время фотосессии. Актриса выразила благодарность специалистам, сумевшим передать на кадре для обложки глянца её внутренний мир, и добавила: в журнале также содержится откровенное интервью с ней.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:16