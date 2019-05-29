Xiaomi создали зубную щётку с сенсорным экраном





Зубная щётка с сенсорным дисплеем от Xiaomi является аналогом фитнес-браслета. Устройство синхронизируется со смартфоном и может вести график по чистке зубов и делать напоминания владельцу. Кроме этого программа способна проводить оценку эффективности гигиеничного процесса и выставлять за нее оценки. Эта функция позволит приучить детей к правильному использованию щётки и придаст игривую форму скучному процессу.Кроме этого на сенсорный дисплей можно выводить разнообразные фото и иллюстрации, которые привлекут внимание ребенка. Наиболее популярное оформление гаджета в супер-геройской тематике. Пока нет информации о стоимости нового средства гигиены и дате релиза зубной щётки. Желающим приобрести этот гаджет придётся ждать официального релиза от компании-производителя.