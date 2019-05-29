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Xiaomi создали зубную щётку с сенсорным экраном

Компания Xiaomi является владельцем фирмы Huami, которая совместно с брендом Oclean создала новую зубную щётку с сенсорным экраном. Новинка позволит сделать простым и более увлекательным процесс чистки зубов, тем боле для детей.
Xiaomi создали зубную щётку с сенсорным экраном

Зубная щётка с сенсорным дисплеем от Xiaomi является аналогом фитнес-браслета. Устройство синхронизируется со смартфоном и может вести график по чистке зубов и делать напоминания владельцу. Кроме этого программа способна проводить оценку эффективности гигиеничного процесса и выставлять за нее оценки. Эта функция позволит приучить детей к правильному использованию щётки и придаст игривую форму скучному процессу.

Кроме этого на сенсорный дисплей можно выводить разнообразные фото и иллюстрации, которые привлекут внимание ребенка. Наиболее популярное оформление гаджета в супер-геройской тематике. Пока нет информации о стоимости нового средства гигиены и дате релиза зубной щётки. Желающим приобрести этот гаджет придётся ждать официального релиза от компании-производителя.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:47

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