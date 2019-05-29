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"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко на новом фото показала контраст бедер и талии

Российская Instagram-модель Анастасия Квитко опубликовала новый снимок в своем микроблоге. "Русская Кардашьян" показала фанатам контраст бедер и талии.
"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко на новом фото показала контраст бедер и талии

Анастасию Квитко часто называют «русской Кардашьян» за то, что фигуры модели и зарубежной звезды похожи. Новый снимок в Instagram еще раз убедил поклонников в том, что это прозвище она получила не просто так.

На фотографии модель позирует в майке с глубоким вырезом и обтягивающих джинсах. Эта одежда подчеркнула «осиную» талию модели и широкие бедра. Анастасия Квитко фоном для своего фото выбрала желтый автомобиль. Кто-то из комментаторов предположил, что это может быть машина марки Ferrari.

Снимок привлек внимание подписчиков. Особенно высоко оценили его мужчины: «Если бы мне пришлось выбирать между тем, чтобы остаться с тобой, и этим прекрасным автомобилем, то я выбрал бы твою компанию, и мы были бы вместе навсегда», «Два фото одной прекрасной девушки! И потрясающая машина», «Девушка горячее, чем это невероятное авто».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:34

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