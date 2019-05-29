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Археологи обнаружили во Франции древнее кладбище

Археологи обнаружили у города Бордо Франция загадочное древнее захоронение, которое использовалось на протяжении многих лет. На кладбище случайно наткнулись дети, игравшие неподалеку.
Археологи обнаружили во Франции древнее кладбище

Сначала предполагалось, что это кладбище относится к периоду колоколовидных кубков, который является культурой неолита и датируется примерно 2800-1900 годом до нашей эры. Однако, изучив останки, ученые обнаружили, что некоторые из них являются более древними, а также присутствуют окаменелости более приближенного времени. Промежуток в возрасте отдельных захоронений составляет от 3600 до 1250 годов до нашей эры.

Это позволило сделать заключение, что местность использовалась в качестве кладбища на протяжении нескольких тысяч лет. Согласно анализу, некоторые из останков принадлежат людям, которые проживали в более холодных регионах. Ученым не известно были ли это представители кочевых племен или их тела сюда доставили.

Также археологи обнаружили весьма интересный факт. Если верить анализу останков, большинство захороненных не питались морепродуктами, что является очень странным, поскольку до ближайшего водоема всего 10 километров. С чем связано это явление пока неизвестно. Возможно, все похороненные люди были из других регионов, в которых нет рыбы.

Сейчас исследование археологической находки продолжается, и ученые обнаруживают все новые и интересные факты. Не исключено, что вскоре все же будет раскрыт секрет этого кладбища.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:21

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