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Компания BMW представила рестайлинговую версию кроссовера X1

Компания BMW, согласно плану обновления генераций кроссовера, выпустила обновленную версию модели X1. Рестайлинговый вариант получил изменения как интерьера, так и экстерьера, но с сохранением корпоративного стиля бренда.
Компания BMW представила рестайлинговую версию кроссовера X1

В BMW X1 нового поколения появилась более крупная радиаторная решетка, дополнительные светодиоды дневных ходовых огней, пересмотренные передние фары. Заднюю часть обновленного кроссовера оборудовали увеличенными патрубками выхлопной системы и L-образными фонарями. Баварский автопроизводитель предлагает рестайлинговый автомобиль в трех новых фирменных оттенках - Juraco Beige, Storm Bay Metallic и Misano Blue Metallic.

Интерьер кроссовера после преображения может похвастаться электронным селектором переключения КП, занявшим место на средней консоли, контрастной прострочкой ковриков и передней панели, отделкой из кожи Dakota. Интерьер BMW X1 дополнил 8,8- или 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиакомплеса. В новинке появилось проекционное изображение на дорогу при открывании двери.

Моторная гамма кроссовера осталась без изменений. Подкапотное пространство авто занимает все тот же 2,0-литровый рядный турбодвигатель V4 на 228 л. с. с моментом, передающимся 8-диапазонной АКПП на четыре колеса или на переднюю ось. На рынке Северной Америки представят машину в переднеприводной или полноприводной модификации. Обновленный BMW X1 появится в продаже в конце 2019 года.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:07

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