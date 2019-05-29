В Астрахани в результате пожара в жилом доме погибли три человека
В Астрахани после ночного пожара в жилом частном доме погибли три человека, один гражданин пострадал. Информацию предоставляет пресс-служба областного Главуправления МЧС России.
Инцидент произошел ночью 29 мая по улице Ульянова в Астрахани. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые после ликвидации огня обнаружили в доме трупы троих взрослых жителей, одного пострадавшего удалось спасти. Следователи предполагают, что причиной появления огня могло послужить замыкание в электропроводке.
В настоящее время по факту происшествия проводится соответствующая проверка. Обстоятельства и детали смертельного пожара устанавливаются.
Инцидент произошел ночью 29 мая по улице Ульянова в Астрахани. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые после ликвидации огня обнаружили в доме трупы троих взрослых жителей, одного пострадавшего удалось спасти. Следователи предполагают, что причиной появления огня могло послужить замыкание в электропроводке.
В настоящее время по факту происшествия проводится соответствующая проверка. Обстоятельства и детали смертельного пожара устанавливаются.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:55