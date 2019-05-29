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В Астрахани в результате пожара в жилом доме погибли три человека

В Астрахани после ночного пожара в жилом частном доме погибли три человека, один гражданин пострадал. Информацию предоставляет пресс-служба областного Главуправления МЧС России.
В Астрахани в результате пожара в жилом доме погибли три человека

Инцидент произошел ночью 29 мая по улице Ульянова в Астрахани. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые после ликвидации огня обнаружили в доме трупы троих взрослых жителей, одного пострадавшего удалось спасти. Следователи предполагают, что причиной появления огня могло послужить замыкание в электропроводке.

В настоящее время по факту происшествия проводится соответствующая проверка. Обстоятельства и детали смертельного пожара устанавливаются.



 
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Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:55

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