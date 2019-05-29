Родственники Ивана Краско практически растащили его имущество под Санкт-Петербургом

Соседи знаменитости по даче в поселке Керро, что находится под Санкт-Петербургом, поделились тревожными мыслями с «Собеседником». По их словам, в загородном доме, где любил проводить свободное время Краско, постоянно «пасутся» его нынешние и бывшие жены, а также их многочисленные родственники. Они уже давно растащили по частям недвижимость, принадлежавшую актеру. Большую часть имущества получила дочь звезды Юлия, рожденная его второй супругой Кирой, которую близкое окружение называет самой честной из всех возлюбленных знаменитости. Наследница Краско проживает в Польше, однако отец по ее первому зову выполнил все, что она просила, когда ей потребовалась недвижимость для оформления гражданства.Актер не успел насладиться времяпрепровождением на даче под Петербургом, так как после смерти сына решил ее продать, а деньги раздать наследникам. Знаменитость оставил себе небольшую сумму для приобретения комнаты в коммунальной квартире, но его молодая жена Наталья Шевель потратила все средства на дорогие наряды и путешествия. Краско достались от отца апартаменты на «Елизаровской», однако их тоже поделили между собой его дети.В свое время власти подарили актеру квартиру в центре Санкт-Петербурга у Крюкова канала. Эта жилплощадь досталась экс-супруге звезды Наталье Вяль и их общим сыновьям Федору и Ивану. Бывшая жена выделила знаменитости небольшую комнату. Друзья Краско беспокоятся об его дальнейшей судьбе. В родном театре актера не спешат выделять ему жилье, считая, что все равно его растащат жены. Друзья отмечают, что в последнее время у знаменитости появилось желание поселиться в Доме ветеранов сцены.