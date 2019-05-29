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В США медики вылечили пациентку с личинками под кожей головы

В США медики вылечили пациентку с личинками под кожей головы, которые появились после посещения Аргентины. О случае в практике врачей сообщается в материале BMJ Case Reports.
В США медики вылечили пациентку с личинками под кожей головы

50-летняя американка обратилась в больницу с жалобами на то, что под кожей ее головы что-то шевелится. Помимо этого она испытывала боль в области левого уха, а также у нее были увеличены лимфоузлы. Медики обнаружили нf ее голове два образования, которые специалисты приняли за кисты, назначив курс антибиотиков. Спустя пару недель образования выросли еще больше, и из них стала выделяться жидкость без цвета и запаха, при этом пациентка испытывала сильную боль. После этого медики выяснили, что у женщины миаз - паразитарное заболевание, которое провоцирует попаданием личинок насекомых под кожу.

При помощи вазелина врачи перекрыли доступ воздуха для паразитов, в результате чего один из них вылез наружу, а второй погиб под кожей. Для его извлечения медикам пришлось провести хирургическое вмешательство. Размер личинок к этому моменту уже достигал 1,5 сантиметра, а после лечения здоровье и состояние жительницы США пришли в норму.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 07:23

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