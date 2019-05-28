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Ученые провели масштабное исследование психики атеистов и развенчали популярные мифы

Религиоведы, социологи и психологи мира организовали масштабное изучение психики атеистов, что позволило развенчать некоторые мифы. Результаты проведенной работы озвучены в Ватикане, что произошло в рамках заседания Папского совета по культуре.
Ученые провели масштабное исследование психики атеистов и развенчали популярные мифы

Как отметил ученый Джонатан Ланмэн из университета Квинс в Белфасте, стереотипы об атеистах оказались ложными, а наблюдения группы полностью противоречат общепринятым законам. Современные ученые предполагают, что вера в богов возникла у древних людей, как метод поддержания порядка в обществе. Исследования 2012 года показали, что обладающие аналитическим складом ума личности меньше склонны верить в сверхъестественные силы. В рамках проекта Understanding Unbelief эксперты наблюдали за религиозными общинами разных стран и живущих там атеистов.

Оказалось, что принятые в обществе представления о поведении не отличались между верующими людьми и атеистами. При этом люди, живущие без религии, не всегда отрицали веру в НЛО, существование загробной жизни и прочих сверхъестественных вещей. При этом атеисты зачастую придерживались традиций и ритуалов, принятых в их семье.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:25

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