Ученые провели масштабное исследование психики атеистов и развенчали популярные мифы
Религиоведы, социологи и психологи мира организовали масштабное изучение психики атеистов, что позволило развенчать некоторые мифы. Результаты проведенной работы озвучены в Ватикане, что произошло в рамках заседания Папского совета по культуре.
Как отметил ученый Джонатан Ланмэн из университета Квинс в Белфасте, стереотипы об атеистах оказались ложными, а наблюдения группы полностью противоречат общепринятым законам. Современные ученые предполагают, что вера в богов возникла у древних людей, как метод поддержания порядка в обществе. Исследования 2012 года показали, что обладающие аналитическим складом ума личности меньше склонны верить в сверхъестественные силы. В рамках проекта Understanding Unbelief эксперты наблюдали за религиозными общинами разных стран и живущих там атеистов.
Оказалось, что принятые в обществе представления о поведении не отличались между верующими людьми и атеистами. При этом люди, живущие без религии, не всегда отрицали веру в НЛО, существование загробной жизни и прочих сверхъестественных вещей. При этом атеисты зачастую придерживались традиций и ритуалов, принятых в их семье.
Как отметил ученый Джонатан Ланмэн из университета Квинс в Белфасте, стереотипы об атеистах оказались ложными, а наблюдения группы полностью противоречат общепринятым законам. Современные ученые предполагают, что вера в богов возникла у древних людей, как метод поддержания порядка в обществе. Исследования 2012 года показали, что обладающие аналитическим складом ума личности меньше склонны верить в сверхъестественные силы. В рамках проекта Understanding Unbelief эксперты наблюдали за религиозными общинами разных стран и живущих там атеистов.
Оказалось, что принятые в обществе представления о поведении не отличались между верующими людьми и атеистами. При этом люди, живущие без религии, не всегда отрицали веру в НЛО, существование загробной жизни и прочих сверхъестественных вещей. При этом атеисты зачастую придерживались традиций и ритуалов, принятых в их семье.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:25