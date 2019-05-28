17-летний подросток погиб в ДТП в Набережных Челнах





Трагический инцидент произошел на распутье проспекта Автозаводского и улицы 40 лет Победы, где врезались друг в друга две легковые машины. Автомобиль LADA Largus под управлением 25-летнего водителя, направляясь в сторону улицы Машиностроительной, столкнулся с Skoda Yeti, за рулем которого находился 34-летний мужчина.В результате ДТП серьезно пострадали оба транспортных средства, особенно капот чешской модели. Предполагается, что именно она врезалась в бок LADA. Погиб в итоге аварии подросток 2002 г. р., присутствовавший в салоне российского автомобиля.