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17-летний подросток погиб в ДТП в Набережных Челнах

Смертельную травму в ДТП получил 17-летний подросток 28 мая в Набережных Челнах. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.
17-летний подросток погиб в ДТП в Набережных Челнах

Трагический инцидент произошел на распутье проспекта Автозаводского и улицы 40 лет Победы, где врезались друг в друга две легковые машины. Автомобиль LADA Largus под управлением 25-летнего водителя, направляясь в сторону улицы Машиностроительной, столкнулся с Skoda Yeti, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП серьезно пострадали оба транспортных средства, особенно капот чешской модели. Предполагается, что именно она врезалась в бок LADA. Погиб в итоге аварии подросток 2002 г. р., присутствовавший в салоне российского автомобиля.



 
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Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:50

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