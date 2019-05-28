«Первый канал» планирует запустить программу с Ксенией Собчак

«... все в стадии обсуждения. Пока стадия: «Классная идея, давайте попробуем!» — говорит Собчак.





Об этом пишет РБК, не сообщив подробностей по формату передачи.Передача с Ксенией Анатольевной действительно обсуждается, подтвердила пресс-служба «Первого канала», рассказывая о подготовке нового сезона. От комментариев представители отказались.Сама нынешний генеральный продюсер канала «Супер» уже подтвердила беседу с «Первым каналом», правда, сказала, что пока никакой определенности нет.Надо напомнить, что Ксения раньше уже работала с «Первым каналом». Когда-то она вела реалити-шоу «Последний герой», выходивший с осени 2008 года по весну 2009. Также, в 2009 году вместе с Тиной Канделаки и Татьяной Лазаревой Ксения вела музыкально-развлекательную передачу «Две звезды».Буквально пару недель назад телеведущую назначили генеральным продюсером канала «Супер», который входит в холдинг «Газпром-Медиа». В пресс-службе уже заявляли, что Собчак «будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале».