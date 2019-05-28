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«Первый канал» планирует запустить программу с Ксенией Собчак

Звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак может появиться в качестве ведущей на «Первом канале».

Об этом пишет РБК, не сообщив подробностей по формату передачи.

«Первый канал» планирует запустить программу с Ксенией Собчак

Передача с Ксенией Анатольевной действительно обсуждается, подтвердила пресс-служба «Первого канала», рассказывая о подготовке нового сезона. От комментариев представители отказались.

Сама нынешний генеральный продюсер канала «Супер» уже подтвердила беседу с «Первым каналом», правда, сказала, что пока никакой определенности нет.

«... все в стадии обсуждения. Пока стадия: «Классная идея, давайте попробуем!» — говорит Собчак.

Надо напомнить, что Ксения раньше уже работала с «Первым каналом». Когда-то она вела реалити-шоу «Последний герой», выходивший с осени 2008 года по весну 2009. Также, в 2009 году вместе с Тиной Канделаки и Татьяной Лазаревой Ксения вела музыкально-развлекательную передачу «Две звезды».

«Первый канал» планирует запустить программу с Ксенией Собчак

Буквально пару недель назад телеведущую назначили генеральным продюсером канала «Супер», который входит в холдинг «Газпром-Медиа». В пресс-службе уже заявляли, что Собчак «будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:44

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