Канье Уэст рассказал о жизни с биполярным расстройством психики

Об этом Канье Уэст рассказал известному ведущему Дэвиду Леттерману. Рэпер отметил, что проблемы с психикой у него начались совсем недавно, врачи диагностировали биполярное расстройство, имеющее и другое название – маниакально-депрессивный психоз. Звезда отметил, что жить с такой проблемой крайне сложно, и именно поэтому он решил публично признаваться в этом, так как во всем мире множество людей попали в такую же ситуацию.Канье Уэст вынужден ежедневно принимать таблетки, иначе его состояние будет медленно ухудшаться. Через какое-то время игнорирования препаратов артист может опять оказаться в больнице. Медицинские учреждения, отмечает рэпер, это отдельная тема для разговора. Ко всем психически нездоровым людям там относятся не очень хорошо, но пациенты с биполярным расстройством находятся в отдельной категории «неуважения». Персонал больниц очень часто не слушает человека с подобным диагнозом, а в любой непонятной ситуации сразу надевает наручники и приковывает к кровати.Канье Уэст уже научился распознавать приближающийся «кризис». Он становится мнительным и никому не доверяет, всюду ищет подвох.