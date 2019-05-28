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Канье Уэст рассказал о жизни с биполярным расстройством психики

Известный рэпер Канье Уэст рассказал о своем ментальном здоровье. Известный исполнитель отметил, что жизнь с биполярным расстройством психи дается ему нелегко, каждый день необходимо пить таблетки, иначе состояние будет ухудшаться.
Канье Уэст рассказал о жизни с биполярным расстройством психики

Об этом Канье Уэст рассказал известному ведущему Дэвиду Леттерману. Рэпер отметил, что проблемы с психикой у него начались совсем недавно, врачи диагностировали биполярное расстройство, имеющее и другое название – маниакально-депрессивный психоз. Звезда отметил, что жить с такой проблемой крайне сложно, и именно поэтому он решил публично признаваться в этом, так как во всем мире множество людей попали в такую же ситуацию.

Канье Уэст вынужден ежедневно принимать таблетки, иначе его состояние будет медленно ухудшаться. Через какое-то время игнорирования препаратов артист может опять оказаться в больнице. Медицинские учреждения, отмечает рэпер, это отдельная тема для разговора. Ко всем психически нездоровым людям там относятся не очень хорошо, но пациенты с биполярным расстройством находятся в отдельной категории «неуважения». Персонал больниц очень часто не слушает человека с подобным диагнозом, а в любой непонятной ситуации сразу надевает наручники и приковывает к кровати.

Канье Уэст уже научился распознавать приближающийся «кризис». Он становится мнительным и никому не доверяет, всюду ищет подвох.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:18

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