Купе-кроссовер Renault Arkana получил эксклюзивный коричневый цвет Tenakuru





Оба доступных Renault Arkana цвета разработаны специально для нового кросс-купе, которое пользуется популярностью у публики. В России онлайн-продажи новинки стартовали в день премьеры, 23 мая, и вся партия из 100 экземпляров была раскуплена за три часа. На данный момент объем реализации насчитывает 250 машин, а наибольшим спросом пользуется полноприводная версия. Россияне могут приобрести Renault Arkana по цене более 1,4 миллиона рублей, а точная сумма зависит от варианта исполнения.Согласно официальным сведениям, Renault Arkana стала первой машиной серии Edition One, которая предлагается для покупки через полную онлайн-оплату и одобрение кредита. В случае полного внесения средств покупателем доставка осуществляется бесплатно.