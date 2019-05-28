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Купе-кроссовер Renault Arkana получил эксклюзивный коричневый цвет Tenakuru

Новый купе-кроссовер Renault Arkana получил эксклюзивный коричневый цвет Tenakuru. Ранее автомобиль был доступен исключительно в красной расцветке Red Fusion.
Купе-кроссовер Renault Arkana получил эксклюзивный коричневый цвет Tenakuru

Оба доступных Renault Arkana цвета разработаны специально для нового кросс-купе, которое пользуется популярностью у публики. В России онлайн-продажи новинки стартовали в день премьеры, 23 мая, и вся партия из 100 экземпляров была раскуплена за три часа. На данный момент объем реализации насчитывает 250 машин, а наибольшим спросом пользуется полноприводная версия. Россияне могут приобрести Renault Arkana по цене более 1,4 миллиона рублей, а точная сумма зависит от варианта исполнения.

Согласно официальным сведениям, Renault Arkana стала первой машиной серии Edition One, которая предлагается для покупки через полную онлайн-оплату и одобрение кредита. В случае полного внесения средств покупателем доставка осуществляется бесплатно.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:10

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