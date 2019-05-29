До начала премьеры новинок Apple в Сети появился снимок темного фона iOS 13
Компания Apple представит свои новые проекты на форуме WWDC 2019 через неделю. Тем не менее, уже сейчас в Интернете появилась темная тема iOS 13.
В Сети были обнародованы настоящие скриншоты из надежных источников, а не рендеры и макеты прежних утечек. Темная тема «операционки» приводится в действие с помощью «Центра управления». На дисплее разницей в данном режиме является не светлая Dock-панель, а темная.
В приложении «Music» можно увидеть, что американский производитель применил «настоящий» темный для фона, что прекрасно выглядит на экранах вида OLED. Другим нововведением iOS 13 является измененный интерфейс после снятия скриншота с размытым фоном и более «реалистическими» инструментами для подписей.
Разработчики компании решили соединить в единственное целое программы «Найти друзей» и «Найти iPhone». Ныне она носит более упрощенное наименование «Найти», и оснащена общей функциональностью прежних приложений,
В Сети были обнародованы настоящие скриншоты из надежных источников, а не рендеры и макеты прежних утечек. Темная тема «операционки» приводится в действие с помощью «Центра управления». На дисплее разницей в данном режиме является не светлая Dock-панель, а темная.
В приложении «Music» можно увидеть, что американский производитель применил «настоящий» темный для фона, что прекрасно выглядит на экранах вида OLED. Другим нововведением iOS 13 является измененный интерфейс после снятия скриншота с размытым фоном и более «реалистическими» инструментами для подписей.
Разработчики компании решили соединить в единственное целое программы «Найти друзей» и «Найти iPhone». Ныне она носит более упрощенное наименование «Найти», и оснащена общей функциональностью прежних приложений,
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:12