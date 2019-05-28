Егор Крид впервые раскрыл причины ухода из Black Star

Несколько месяцев назад Егор Крид громко покинул Black Star. Выяснилось, что за месяц до истечения срока контракта ему поступило предложение с другими условиями, однако он впоследствии решил, что продолжит движение самостоятельно. Егор Крид уверен, что перерос тот период, когда нуждался в продюсере, поскольку сам пишет песни и снимает клипы. За свою работу певец намерен отвечать полностью, при этом, по мнению Крида, он не является главным активом Black Star. Рэпер смог добиться подтверждения того, что товарный знак после разрыва старых связей принадлежит ему, как и права на песни.Егор Крид заявил, что он расстался с Black Star на выгодных для обеих сторон условиях, а в сохранении псевдонима помощь ему оказывали Борис и Карина Ротенберги. В итоге певец поблагодарил Тимати за многолетнюю совместную работу.