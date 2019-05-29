Станислав Садальский рассказал о встрече с потомками Василия Чапаева
На своей странице в Instagram Станислав Садальский рассказал о встрече прямых потомков Василия Чапаева. Деятеля Гражданской войны он считает почти единственным «незапятнанным» лицом страны.
Встретились потомки Чапаева на мероприятии, посвященному памяти самого комдива. Станислав Садальский сумел сфотографироваться с дочерью советского артиста Бориса Бабочкина Татьяной, а актера он назвал «гениальным исполнителем» роли военачальника. Организаторов он поблагодарил за проведение мероприятия.
Актер напомнил своим подписчикам, что любимым фильмом президента РФ Владимира Путина является именно «Чапаев», также эта кинокартина нравилась и диктатору Иосифу Сталину. Не забыл в микроблоге Садальский поделиться определенными цитатами из фильма, которые сказал Василий Чапаев.
Встретились потомки Чапаева на мероприятии, посвященному памяти самого комдива. Станислав Садальский сумел сфотографироваться с дочерью советского артиста Бориса Бабочкина Татьяной, а актера он назвал «гениальным исполнителем» роли военачальника. Организаторов он поблагодарил за проведение мероприятия.
Актер напомнил своим подписчикам, что любимым фильмом президента РФ Владимира Путина является именно «Чапаев», также эта кинокартина нравилась и диктатору Иосифу Сталину. Не забыл в микроблоге Садальский поделиться определенными цитатами из фильма, которые сказал Василий Чапаев.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:13