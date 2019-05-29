Станислав Садальский рассказал о встрече с потомками Василия Чапаева

Встретились потомки Чапаева на мероприятии, посвященному памяти самого комдива. Станислав Садальский сумел сфотографироваться с дочерью советского артиста Бориса Бабочкина Татьяной, а актера он назвал «гениальным исполнителем» роли военачальника. Организаторов он поблагодарил за проведение мероприятия.Актер напомнил своим подписчикам, что любимым фильмом президента РФ Владимира Путина является именно «Чапаев», также эта кинокартина нравилась и диктатору Иосифу Сталину. Не забыл в микроблоге Садальский поделиться определенными цитатами из фильма, которые сказал Василий Чапаев.