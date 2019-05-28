В Подмосковье представили боевой модуль БТ-ЗФ, созданный с использованием новейших технологий





На организованном Росгвардией форуме была представлена продукция разных производителей. В частности, публика могла рассмотреть авто- и мототехнику, инженерные машины, бронированную технику, медоборудование, а также стрелковое оружие и беспилотники разных типов. Особенно выделился гусеничный бронетранспортер БТ-ЗФ, который рассчитан на двух человек экипажа и 15 десантников. Согласно сведениям разработчиков, машина имеет улучшенный интерьер, 500-сильный мотор, способный разогнаться до 70 км/ч по трассе и дистанционное вооружение.В частности, БТ-ЗФ оснащен лазерным дальномером, тепловизором, также предусмотрена система диагностики, пока в боекомплекте насчитывается 250 патронов в ленте и 750 - в боеукладке. В качестве основного вооружения имеется пулемет “Корд” на 12,7 мм.