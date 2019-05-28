Астроному допустили другое происхождение туманности пульсара DA 495





Туманность таких объектов возникает, когда потоки заряженных частиц, которые исходят от пульсара, сталкиваются с медленно летящим в космосе материалом. К примеру, это может быть расширяющаяся в пространстве оболочка сверхновой.Прежде объект DA 495 позиционировался астрономами как туманность пульсарного ветра, но последующие исследования научных сотрудников Калифорнийского университета показали, что данная структура может иметь совсем иную природу. Исходящие гамма- и радиоизлучения со стороны туманности можно объяснить прочной оболочкой с релятивистскими адронами. Данная субстанция способна ускоряться от ударной волны сверхновой, энергия которой переплетается с медленными оболочками, пропавших с поверхности нейтронной звезды после ее взрыва. Новое открытие меняет прежнее представление о сущности DA 495, поэтому ученые намерены провести дополнительную работу по этой теме.