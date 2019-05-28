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Астроному допустили другое происхождение туманности пульсара DA 495

Группа астрономов изучила туманность пульсарного ветра DA 495, дабы определить ее физическую природу. В своей работе ученые опирались на данные обсерваторий VERITAS и HAWS.
Астроному допустили другое происхождение туманности пульсара DA 495

Туманность таких объектов возникает, когда потоки заряженных частиц, которые исходят от пульсара, сталкиваются с медленно летящим в космосе материалом. К примеру, это может быть расширяющаяся в пространстве оболочка сверхновой.

Прежде объект DA 495 позиционировался астрономами как туманность пульсарного ветра, но последующие исследования научных сотрудников Калифорнийского университета показали, что данная структура может иметь совсем иную природу. Исходящие гамма- и радиоизлучения со стороны туманности можно объяснить прочной оболочкой с релятивистскими адронами. Данная субстанция способна ускоряться от ударной волны сверхновой, энергия которой переплетается с медленными оболочками, пропавших с поверхности нейтронной звезды после ее взрыва. Новое открытие меняет прежнее представление о сущности DA 495, поэтому ученые намерены провести дополнительную работу по этой теме.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:48

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