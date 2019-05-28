«Бред какой-то»: PR-менеджер Татьяны Булановой возмущен слухами об инсульте певицы

Недавно в СМИ появился комментарий врача-терапевта Антонины Патровой. Специалист рассказала о том, что у певицы Татьяны Булановой в любой момент может случится инсульт или инфаркт. Такие выводы специалист сделала на основании загруженного графика артистки и ее собственных интервью, где она не раз говорила, что не отдыхала уже больше 5 лет. Врач-терапевт уверена, если знаменитость не сбавит «обороты», то рано или поздно окажется на больничной койке.Подобное заявление прокомментировал PR-менеджер Татьяны Булановой Константин Сергеев. Представитель певицы назвал данную информацию «каким-то бредом». Он отметил, что вероятность пережить инсульт есть практически у всех взрослых людей, поэтому непонятно зачем распускаются эти слухи. Менеджер предположил, что, возможно, недоброжелатели хотят отмены концертов артистки.Константин Сергеев уверен, что остальным людям просто нечем заняться. PR-менеджер заверил, у Татьяны Булановой загруженный график и она отлично с ним справляется. За ее здоровье переживать поклонникам не стоит, так как певица внимательно за ним следит.