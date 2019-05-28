АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России отмечают День пограничника: Известные отечественные звезды, служившие в пограничных войсках
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

«Бред какой-то»: PR-менеджер Татьяны Булановой возмущен слухами об инсульте певицы

PR-менеджер певицы Татьяны Булановой возмущен слухами об инсульте артистки. Константин Сергеев назвал данную информацию «каким-то бредом» и заявил, что у исполнительницы нет никаких проблем со здоровьем, так как она внимательно за ним следит.
«Бред какой-то»: PR-менеджер Татьяны Булановой возмущен слухами об инсульте певицы

Недавно в СМИ появился комментарий врача-терапевта Антонины Патровой. Специалист рассказала о том, что у певицы Татьяны Булановой в любой момент может случится инсульт или инфаркт. Такие выводы специалист сделала на основании загруженного графика артистки и ее собственных интервью, где она не раз говорила, что не отдыхала уже больше 5 лет. Врач-терапевт уверена, если знаменитость не сбавит «обороты», то рано или поздно окажется на больничной койке.

Подобное заявление прокомментировал PR-менеджер Татьяны Булановой Константин Сергеев. Представитель певицы назвал данную информацию «каким-то бредом». Он отметил, что вероятность пережить инсульт есть практически у всех взрослых людей, поэтому непонятно зачем распускаются эти слухи. Менеджер предположил, что, возможно, недоброжелатели хотят отмены концертов артистки.

Константин Сергеев уверен, что остальным людям просто нечем заняться. PR-менеджер заверил, у Татьяны Булановой загруженный график и она отлично с ним справляется. За ее здоровье переживать поклонникам не стоит, так как певица внимательно за ним следит.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые провели масштабное исследование
Канье Уэст рассказал о жизни с
Купе-кроссовер Renault Arkana получил
Егор Крид впервые раскрыл причины ухода
Поклонники «Игры престолов» нашли
17-летний подросток погиб в ДТП в
Астроному допустили другое
«Первый канал» планирует запустить
В Подмосковье представили боевой модуль
«Бред какой-то»: PR-менеджер Татьяны
Неконтролируемое потребление витаминов
Помощница Петросяна Брухунова показала
Врач показала отрицательные последствия
В Индии предложили неординарный метод
Известный режиссер Павел Лунгин попал в
Уставшего принца Гарри заметили в
Ученые: Марихуана влияет на когнитивные
«Московский кредитный банк» вошел в
Актриса Анна Пескова тайно стала
KAMA TYRES о том какая правильная
Apple впервые с 2015 года представила
Ученые узнали о пользе экстракта клюквы
Россия и Казахстан: взаимоотношения
Названы причины популярности
Специалисты дали рекомендации, как не
Рита Ларченко приняла предложение Яны
Ученые нашли гены, способные объяснить
На стройке в Новосибирске после падения
Нюша скопировала образ Ольги Бузовой и
Россия планирует сделать свои крылатые
Просмотреть все новости