Неконтролируемое потребление витаминов приводит к ухудшению здоровья





Высокое содержание витамина C приводит к нарушению процесса свертываемости крови, провоцирует боли в голове, стресс и нарушает функционирование почек. Витамин A в избыточном количестве вызывает сыпь, выпадение волос и шелушение кожи, а также повышает внутричерепное давление.Переизбыток витамина D способствует увеличению уровня кальция, что в свою очередь вызывает токсический гепатит и атеросклероз. Про высокий уровень витамина E в организме можно сказать, что в таком случае время от времени возникает раздвоение в глазах и гипертония.