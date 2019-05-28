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Неконтролируемое потребление витаминов приводит к ухудшению здоровья

Неконтролируемый прием витаминов может спровоцировать ухудшение здоровья. Такой комплексный прием нередко приводит к обратному результату.
Неконтролируемое потребление витаминов приводит к ухудшению здоровья

Высокое содержание витамина C приводит к нарушению процесса свертываемости крови, провоцирует боли в голове, стресс и нарушает функционирование почек. Витамин A в избыточном количестве вызывает сыпь, выпадение волос и шелушение кожи, а также повышает внутричерепное давление.

Переизбыток витамина D способствует увеличению уровня кальция, что в свою очередь вызывает токсический гепатит и атеросклероз. Про высокий уровень витамина E в организме можно сказать, что в таком случае время от времени возникает раздвоение в глазах и гипертония.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:25

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