Электрокар Honda e получит камеры вместо боковых зеркал





Об этом рассказал европейский офис Honda. Новый электрокар Honda e будет иметь камеры вместо зеркал бокового вида уже в базовой комплектации. Подобное решение встречается впервые, обычно такую опцию предлагали за дополнительную плату. Японский автопроизводитель решил изменить подобную тенденцию.Камеры бокового вида Honda e имеют компактный размер и не выходят за пределы колесных арок. Такое оформление корпуса позволят на 90% снизить сопротивление воздушному потоку при движении и на 3,8% улучшить общую аэродинамику. Кроме того, это приведет с уменьшению шума ветра при езде на высокой скорости.Данные камеры работают вместе с системой Side Camera Mirror System. Она включает в себя два монитора, расположенные по бокам передней панели. Система имеет такие режимы работы: обычный и широкоформатный. В первом случае угол обзора на 10% выше чем у обычных боковых зеркал, а во втором этот показатель лучше на 50%. Камеры бокового вида имеют специальное покрытие, защищающее их от скопления влаги или оседания капель. Они автоматически подстраиваются под уровень освещения для получения наилучшей картинки. При езде назад они будут показывать водителю динамические линии разметки.