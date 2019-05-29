АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России отмечают День пограничника: Известные отечественные звезды, служившие в пограничных войсках
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Электрокар Honda e получит камеры вместо боковых зеркал

Компания Honda раскрыла новые подробности своего ожидаемого электрокара Honda e. Автомобиль получит небольшие камеры, призванные заменить зеркала заднего вида, на них не будет скапливаться влага и они смогут работать в двух режимах.
Электрокар Honda e получит камеры вместо боковых зеркал

Об этом рассказал европейский офис Honda. Новый электрокар Honda e будет иметь камеры вместо зеркал бокового вида уже в базовой комплектации. Подобное решение встречается впервые, обычно такую опцию предлагали за дополнительную плату. Японский автопроизводитель решил изменить подобную тенденцию.

Камеры бокового вида Honda e имеют компактный размер и не выходят за пределы колесных арок. Такое оформление корпуса позволят на 90% снизить сопротивление воздушному потоку при движении и на 3,8% улучшить общую аэродинамику. Кроме того, это приведет с уменьшению шума ветра при езде на высокой скорости.

Данные камеры работают вместе с системой Side Camera Mirror System. Она включает в себя два монитора, расположенные по бокам передней панели. Система имеет такие режимы работы: обычный и широкоформатный. В первом случае угол обзора на 10% выше чем у обычных боковых зеркал, а во втором этот показатель лучше на 50%. Камеры бокового вида имеют специальное покрытие, защищающее их от скопления влаги или оседания капель. Они автоматически подстраиваются под уровень освещения для получения наилучшей картинки. При езде назад они будут показывать водителю динамические линии разметки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Электрокар Honda e получит камеры
"Слова "диета" в моей жизни не было":
Ученые открыли новую технологию,
Шепелев разоблачил звезду сериала
Vivo Nex 2 может иметь революционную
Космонавты на МКС слушают новый сингл
Ученые рассказали о влиянии негативных
Юлия Ковальчук показала лицо без макияжа
Актриса Анастасия Цветаева в третий раз
Ученые провели масштабное исследование
Канье Уэст рассказал о жизни с
Купе-кроссовер Renault Arkana получил
Егор Крид впервые раскрыл причины ухода
Поклонники «Игры престолов» нашли
17-летний подросток погиб в ДТП в
Астроному допустили другое
«Первый канал» планирует запустить
В Подмосковье представили боевой модуль
«Бред какой-то»: PR-менеджер Татьяны
Неконтролируемое потребление витаминов
Помощница Петросяна Брухунова показала
Врач показала отрицательные последствия
В Индии предложили неординарный метод
Известный режиссер Павел Лунгин попал в
Уставшего принца Гарри заметили в
Ученые: Марихуана влияет на когнитивные
«Московский кредитный банк» вошел в
Актриса Анна Пескова тайно стала
KAMA TYRES о том какая правильная
Apple впервые с 2015 года представила
Просмотреть все новости