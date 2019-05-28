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Врач показала отрицательные последствия от проглоченной кнопочной батареи

Медицинский сотрудник из Австралии показала процесс, происходящий в организме ребенка, когда тот проглотил кнопочную батарею. Снимок ее эксперимента появился в Сети.
Врач показала отрицательные последствия от проглоченной кнопочной батареи

Врач обнародовала фотографию куриного филе, прожженного инородным телом. Она провела опыт для демонстрации широкой публике опасность кнопочный батареек, которые нередко проглатывают дети. На изображении можно заметить, что подобный объект способен нанести серьезный урон организму. Так, через 30 минут после проникновения инородное тело в значительной мере повредило филе, еще более серьезными стали ожоги через четыре часа. Медик потребовала от взрослых тщательно прятать маленькие предметы от своих детей во избежание опасности.

Для Австралии статистика данных эпизодов неутешительна: в больницу привозят четырех детей в среднем, которые проглотили кнопочные батареи. Недопустить серьезных последствий можно, своевременно обратившись к врачу.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:10

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